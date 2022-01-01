ТЦ Metro в Перми работает в прежнем режиме Технический сбой удалось ликвидировать за несколько часов Поделиться Твитнуть

Торговый центр Metro (Пермь, ш. Космонавтов, 393) работает в штатном режиме, об этом сообщили в администрации ТЦ. Временные технические сбои, которые наблюдались в понедельник, удалось ликвидировать в течение нескольких часов.

В торговом центре отметили, что для покупателей доступны все сервисы, включая приложение и онлайн-магазин.

Напомним, 17 октября торговые центры Metro (включая пермский) и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ-структуре в ряде стран группы.

В Перми торговый центр «МЕТРО Кэш энд Керри» открылся 27 сентября 2006 года. После начала спецоперации РФ на территории Украины в компании заявили, что METRO остаётся работать в России.

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