Максим Артамонов
В Перми гипермаркет Metro временно закрылся из-за технического сбоя
Такие же проблемы возникли в магазинах бренда в нескольких регионах
Поделиться
Твитнуть
Сегодня торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ-структуре в ряде стран группы. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсетях.
«Причины технического сбоя выясняются. О возобновлении работы компания сообщит отдельно. Приносим извинения за доставленные неудобства», — отметили в компании.
В Перми магазин может открыться сегодня вечером или завтра, уточняет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на представителя администрации пермского ТЦ.
Компания METRO Cash & Carry основана в ФРГ в 1964 году. В России развитие проекта METRO официально началось в 2000 году. В Перми торговый центр «МЕТРО Кэш энд Керри» открылся 27 сентября 2006 года. На октябрь 2020 года в РФ работало 93 торговых центра сети. После начала спецоперации РФ на территории Украины в компании заявили, что METRO остаётся работать в России.
Компания METRO Cash & Carry основана в ФРГ в 1964 году. В России развитие проекта METRO официально началось в 2000 году. В Перми торговый центр «МЕТРО Кэш энд Керри» открылся 27 сентября 2006 года. По состоянию на октябрь 2020 года в РФ работало 93 торговых центра сети.
Подробнее: https://www.newsko.ru/news/nk-7140485.html
Подробнее: https://www.newsko.ru/news/nk-7140485.html
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть