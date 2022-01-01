Максим Артамонов В Перми гипермаркет Metro временно закрылся из-за технического сбоя Такие же проблемы возникли в магазинах бренда в нескольких регионах Поделиться Твитнуть

Сегодня торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ-структуре в ряде стран группы. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсетях.





«Причины технического сбоя выясняются. О возобновлении работы компания сообщит отдельно. Приносим извинения за доставленные неудобства», — отметили в компании.





В Перми магазин может открыться сегодня вечером или завтра, уточняет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на представителя администрации пермского ТЦ.





Компания METRO Cash & Carry основана в ФРГ в 1964 году. В России развитие проекта METRO официально началось в 2000 году. В Перми торговый центр «МЕТРО Кэш энд Керри» открылся 27 сентября 2006 года. На октябрь 2020 года в РФ работало 93 торговых центра сети. После начала спецоперации РФ на территории Украины в компании заявили , что METRO остаётся работать в России.















Подробнее: Подробнее: https://www.newsko.ru/news/nk-7140485.html Компания METRO Cash & Carry основана в ФРГ в 1964 году. В России развитие проекта METRO официально началось в 2000 году. В Перми торговый центр «МЕТРО Кэш энд Керри» открылся 27 сентября 2006 года. По состоянию на октябрь 2020 года в РФ работало 93 торговых центра сети.

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