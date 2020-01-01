METRO заявило о продолжении работы в России В Перми торговый центр европейской сети работает с 2006 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Третья по величине торговая сеть в Европе METRO не планирует закрывать торговые центры в России.

«Все магазины METRO работают в обычном режиме, — говорится в сообщении компании. — Мы предусмотрели необходимый запас товаров и отлаживаем цепочки поставок. Отгрузки компаниям ресторанного и гостиничного бизнеса продолжаются в прежнем режиме, согласно существующим договорённостям».

В компании заявили, что продолжат следить за тем, чтобы на полках было достаточно товаров, поставки были стабильными, а цены — разумными.

Компания METRO Cash & Carry основана в ФРГ в 1964 году. В России развитие проекта METRO официально началось в 2000 году. В Перми торговый центр «МЕТРО Кэш энд Керри» открылся 27 сентября 2006 года. По состоянию на октябрь 2020 года в РФ работало 93 торговых центра сети.

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