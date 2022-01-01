За девять месяцев объёмы жилищного строительства в Прикамье выросли на 57% Сдано в эксплуатацию 1,4 млн кв. м жилья Поделиться Твитнуть

Пермьстат

Как сообщили в Пермьстате, в январе-сентябрь 2022 года на территории Пермского края застройщиками в эксплуатацию сдано 16 288 квартир общей площадью 1469,7 тыс. кв. м. Это составляет 157,4% по сравнению с показателем соответствующего периода 2021 года.

При этом индивидуальными застройщиками, в том числе, введено в действие 1029 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что в 2 раза больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Напомним, по данным за январь-август 2022 года, на территории Пермского края было построено 1287,8 тыс. кв. м жилья, и это составляло 176,2% по сравнению с прошлогодним показателем.





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