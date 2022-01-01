За восемь месяцев объёмы жилищного строительства в Прикамье выросли на 76% Всего с начала года сдано в эксплуатацию более 1,2 млн кв. м жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Пермьстате, в январе-августе 2022 года на территории Пермского края застройщиками в эксплуатацию сдано 14 188 квартир общей площадью 1287,8 тыс. кв. м. Это составляет 176,2% по сравнению с показателем соответствующего периода 2021 года.

При этом индивидуальными застройщиками в том числе введено в действие 900,1 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что в 2,4 раза больше, чем в январе-августе прошлого года.

Напомним, по данным за январь-июль 2022 года на территории Пермского края было построено 1158,9 тыс. кв. м жилья и это составляет 188,4% по сравнению с прошлогодним показателем.









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