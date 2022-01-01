За январь-июль объёмы жилищного строительства в Прикамье выросли на 88% Всего с начала года сдано в эксплуатацию 1,1 млн кв. м жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Пермьстате, в январе-июле 2022 года на территории Пермского края застройщиками в эксплуатацию сдано 13 005 квартир общей площадью 1158,9 тыс. кв. м. Это составляет 188,4% по сравнению с показателем соответствующего периода 2021 года.

При этом индивидуальными застройщиками введено в действие 788,9 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что в 2,6 раза больше, чем в январе-июле прошлого года.

Напомним, по данным за первое полугодие 2022 года на территории Пермского края было сдано в эксплуатацию 11 490 квартир, построено жилья общей площадью 1020,9 тыс. кв. м. Это 204,3% к вводу жилья в январе-июне 2021 года.

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