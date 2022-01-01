За полгода в Прикамье построено более 1 млн кв. м жилья Это в два раза больше, чем за тот же период 2021 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первое полугодие 2022 года на территории Пермского края сдано в эксплуатацию 11 490 квартир, построено жилья общей площадью 1020,9 тыс. кв. м. Это 204,3% к вводу жилья в январе-июне 2021 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Более 60% введённых площадей (691,7 тыс. кв. м, в три раза больше, чем в тот же период прошлого года) на счету индивидуальных застройщиков.

Удельный вес построенного в Прикамье за первое полугодие 2022 года жилья в общем вводе в ПФО составил 10,9%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.