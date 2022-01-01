Работы по берегоукреплению в Усть-Качке выполнены на 50%
Ежедневно на объекте трудится порядка 40 человек
Работы по берегоукреплению Воткинского водохранилища в п. Усть-Качка Пермского округа выполнены на 50%. Об этом сообщили в «Корпорации развития Пермского края» (КРПК) — компания с середины июля выполняет на объекте строительно-монтажные работы, а попутно занимается благоустройством полукилометрового участка набережной курорта «Усть-Качка».
Ежедневно на объекте трудится порядка 40 человек и работает до 15 единиц строительной техники, в том числе плавсредства.
«Из 213 шпунтов погружено 189. До середины ноября работы в части устройства гидросооружения будут завершены. На сегодняшний день изготовлены и завезены на объект все железобетонные конструкции и необходимые материалы», — отметил директор по строительству КРПК Алексей Поляшов.
Благоустройство набережной в зимнем варианте также завершат в этом году. Финишное покрытие будет уложено будущей весной.
Все работы по берегоукреплению должны быть закончены до конца июня 2023 года.
Напомним, предыдущие работы по укреплению берега Камы в районе Усть-Качки стали предметом судебного разбирательства. Бывший начальник УКС Пермского края Дмитрий Левинский был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорён к полутора годам исправительных работ с удержанием 15% заработка в бюджет.
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