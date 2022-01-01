Максим Артамонов В Пермском крае глава Ординского округа решил отдать свою премию семьям мобилизованных Чиновник призвал своих коллег «поступить так же» Поделиться Твитнуть

Страница Александр Мелёхина «ВКонтакте»

Глава Ординского муниципального округа Александр Мелёхин на своей странице ВКонтакте сообщил, что направит премию, которая ему была выделена губернатором «за успехи в работе в 2021 году», в Пермский краевой фонд социальной поддержки населения. Этот фонд собирает пожертвования для беженцев и помощи семьям мобилизованных.





«Рад, что работа администрации Ординского муниципального округа была высоко оценена и отмечена, горжусь командой. Но с прошлого года многое поменялось. Поэтому эту премию я отправлю в Пермский краевой фонд социальной поддержки населения», — написал Мелёхин.





Он призвал глав других округов «поступить так же». При этом чиновник выразил уверенность, что его поддержат.





Напомним, 14 октября региональное правительство выделило 40,7 млн руб. на премии чиновникам. Соответствующее постановление подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Размер премии назначался в зависимости от того, какое место занял муниципалитет в рейтинге. Главы округов получили от 90 до 200 тыс. руб.





Глава Ординского муниципалитета получил 140 тыс. руб., а его администрация — 510 тыс. руб.









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