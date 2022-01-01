Елена Синица Региональное правительство выделило 40,7 млн руб. на премии чиновникам Размер премии зависит от места муниципалитета в рейтинге Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Региональное правительство выделило 40,7 млн руб. на премии чиновникам. Соответствующее постановление подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Муниципалитеты разделены на три категории. В зависимости от того, какое место занял муниципалитет в рейтинге, назначается размер премии. Так, в первую тройку вошли Соликамский, Чусовской и Добрянский городские округа. Главы этих округов получат премии в размере 200 тыс. руб., а их команды получат по 1,8 млн руб.





Далее идут Нытвенский, Кунгурский, Верещагинский округа, где главы получат по 180 тыс., их команды между собой разделят по 1,65 млн руб. Пермь занимает 11-е место в первой группе. Так, глава Перми Алексей Дёмкин получит премию в размере 170 тыс. руб., а его команда разделит между собой 1,5 млн руб.





По 100 тыс. руб. получат главы Берёзовского, Кочёвского, Частинского , Оханского округов, каждая из их управленческих команд получит по 445 тыс. руб. Меньше всего, по 90 тыс. руб., получат главы Большесосновского, Уинского и Косинского округов. Управленческие команды этих округов получат по 399 тыс. руб.

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