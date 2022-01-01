Елена Синица Поиски пропавших в Перми подростков остановлены Ребят нашли живыми Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Поиски пропавших в Перми подростков остановлены. Об этом сообщает в своих соцсетях поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

В поисковом отряде сообщили, что 14-летнюю девушку и 15-летнего юношу нашли живыми. Где находились подростки, в посте отряда не уточняется.





Напомним, ранее сообщалось, что 13 октября пропали два подростка. Они около 16:00 13 октября ушли из школы по ул. Лебедева в Мотовилихинском районе Перми. С тех пор об их местоположении ничего не было известно.

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