Елена Синица
Поиски пропавших в Перми подростков остановлены
Ребят нашли живыми
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Поиски пропавших в Перми подростков остановлены. Об этом сообщает в своих соцсетях поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».
В поисковом отряде сообщили, что 14-летнюю девушку и 15-летнего юношу нашли живыми. Где находились подростки, в посте отряда не уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что 13 октября пропали два подростка. Они около 16:00 13 октября ушли из школы по ул. Лебедева в Мотовилихинском районе Перми. С тех пор об их местоположении ничего не было известно.
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