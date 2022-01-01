Елена Синица В Мотовилихинском районе Перми пропали два подростка Об их местоположении ничего неизвестно с 13 октября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Мотовилихинском районе Перми пропали два подростка. Об этом в своих социальных сетях сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

Пропали 14-летняя девушка и 15-летний юноша . По данным поискового отряда, ребята около 16:00 13 октября ушли из школы по ул. Лебедева в Мотовилихинском районе Перми. С тех пор об их местоположении ничего неизвестно.





Приметы девушки: на вид 16 лет, рост 166 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы до плеч, карие глаза. Была одета в широкие чёрные брюки, чёрную короткую куртку и белые кроссовки.





Приметы юноши: на вид 14 лет, рост 177 см, худощавое телосложение, короткие тёмно-русые волосы с длинной чёлкой, серые глаза. Из особых примет — шрам над левой бровью. В тот день на нём была синяя куртка с капюшоном, тёмные джинсы и красные кроссовки.





Если кому-то известно о пропавших, просьба позвонить по тел.: 8-922-345-67-02 или 102.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.