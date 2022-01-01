Укомплектована фура с предметами первой необходимости для мобилизованных пермяков В ближайшее время груз отправится в Елань и Тюмень Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Укомплектован полуторатонный груз с предметами первой необходимости для мобилизованных прикамцев, проходящих обучение в Елани и Тюмени. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, до конца недели фура доставит вещи в учебные центры.

В составе груза комплекты нательного белья, спальные мешки, средства для дезинфекции и обеззараживания.

Напомним, по поручению губернатора Дмитрия Махонина при поддержке «Единой России» в крае была объявлена акция по сбору необходимых вещей для жителей региона, призванных в ходе мобилизации. С перечнем необходимых для призывников вещей и пунктами приёма можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин лично посетит мобилизованных в учебных центрах в Еланском гарнизоне Свердловской области и в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Поездка состоится в ближайшие выходные.

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