Максим Артамонов В Пермском крае предлагаемые зарплаты на 17% ниже, чем в среднем по России Наш регион занимает почётное 55 место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сентябре этого года средняя предлагаемая зарплата в России составила 54 948 руб., а в Пермском крае — 45 408 руб., то есть, на 17% меньше. К таким выводам пришли эксперты службы исследований hh.ru после того, как проанализировали данные по зарплатам в российских регионах.





По сравнению с сентябрем 2021 года, средние предлагаемые зарплаты в Пермском крае увеличились на 1 690 руб., в то время как общероссийский показатель вырос на 2 478 руб.





Наиболее высокие заработные платы по итогам сентября 2022 года предлагают в Магаданской области (79 719 руб.), Чукотском АО (78 950 руб.), Ямало-Ненецком АО (76 860 руб.), Москве (76 156 руб.). Пермский край в этом списке оказался на 55 месте.





По словам руководителя пресс-службы hh.ru Анны Осиповой, разница в уровне зарплат зависит от особенностей экономики региона: от степени развития производства, от того, какие отрасли являются ведущими и какие конкретно предприятия ведут деятельность на территории.





«Как правило, чем более развита экономика региона, тем более высокие заработные платы предлагают работодатели. Кроме того, ощутимо влияет и географический фактор: регионы России сильно отличаются по климатическим условиям, а значит, и по нагрузке на здоровье работников. Чтобы компенсировать это, введены районные коэффициенты, самые высокие — в регионах Крайнего Севера. Также на уровне предлагаемых заработных плат сказывается специфика занятости: например, в регионах, где преобладает вахтовый метод, зарплаты традиционно выше», — отметила Осипова.





Напомним, в сентябре количество вакансий в Пермском крае увеличилось на 5,9% по сравнению с августом. Спрос на персонал в регионе растёт начиная с июня. По данным экспертов, на рынке труда из-за мобилизации ожидается рост числа вакансий, предполагающих временную занятость. Также может усилиться дефицит кадров на производстве, транспорте и в строительстве





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