На рынке труда из-за мобилизации ожидают рост числа вакансий, предполагающих временную занятость Может усилиться дефицит кадров на производстве, транспорте и в строительстве Поделиться Твитнуть

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В сентябре количество вакансий в Пермском крае увеличилось на 5,9% по сравнению с августом. Спрос на персонал в регионе растёт начиная с июня, об этом сообщает hh.ru.

Наиболее заметно за первый осенний месяц выросло количество вакансий в сферах «Маркетинг, реклама, PR» и «Безопасность» (+20%), а также «Административный персонал» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по +19%).

Эксперты прогнозируют, что в октябре тенденция на рост вакансий сохранится, так как, вероятнее всего, начнёт ощущаться влияние частичной мобилизации.

В частности, возможно увеличение числа вакансий, предлагающих временную занятость, — работодателям будут необходимы люди на замену призванным на военную службу. Кроме того, может усилиться дефицит кадров в тех профессиональных сферах, где в большей степени были заняты мужчины, — это производство, транспорт, строительство. На фоне усиления нехватки кадров работодатели могут стать более лояльными к соискателям без опыта работы, а также к людям старшей возрастной категории.

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