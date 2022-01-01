Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театральная компания «немхат» посвящает сезон юбилею Перми В декабре пройдёт повтор коми-пермяцкого «немхат-феста» Поделиться Твитнуть

Фото: Валентин Каменских

Независимая театральная компания «немхат» поделилась планами на сезон. Об этом пишет пресс-служба проектного офиса «Пермь-300».

Незадолго до Нового года, 24-27 декабря, компания повторит свой Коми-пермяцкий «немхат-фест» (12+), который в июле, под самый занавес прошлого сезона стал одним из самых громких театральных событий в Перми и привлёк внимание федеральных СМИ и экспертов. Все спектакли цикла, посвящённого коми-пермяцкому языку и образу жизни коми-пермяков, рассчитаны на небольшое количество зрителей, попасть на них летом было непросто, поэтому повторение фестиваля — очень гуманное решение.

«Немхат» продолжит работу в фестивальном формате: в юбилейный для Перми год он проведёт фестиваль спектаклей о простых людях — водителях общественного транспорта, сантехниках и т.п. Спектакли пройдут в излюбленном жанре руководителя компании Александра Шумилина — site specific, то есть будут поставлены прямо на рабочих местах героев.

Кроме того, «немхат» работает над балетом «Ой, мороз, мороз», в котором молодые люди исполняют современный танец под живой хор бабушек и дедушек. Постановка попытается разрушить состояние одиночества и позволит зрителям стать ближе друг другу.

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