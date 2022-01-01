Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми одновременно пройдут три фестиваля «Лампа», «Джаз-лихорадка» и «МоноFest» поборются за зрителей Поделиться Твитнуть

Сегодня, 13 октября, открывается Международный фестиваль импакт-кино «Лампа» (12+) (impact — «влияние», англ.). На церемонии открытия в 19:00 планируются выступления губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, президента кинофестиваля «Лампа» Ольги Зубковой и актрисы театра и кино, председателя жюри кинофестиваля Яны Поплавской.

Фестиваль продлится до 16 октября на площадке Cinema 5 в iMall «Эспланада». В его программе — конкурсные показы, воркшопы, дискуссии и мастер-классы. В конкурс вошли 67 работ — короткометражные игровые и документальные фильмы, видеоролики, социальная реклама и видеоклипы из 10 стран, посвящённые социально важным предметам: защите окружающей среды, добровольчеству, благотворительности, инклюзии, сохранению культурно-исторического наследия и т.п. Посещение всех событий «Лампы» бесплатное, но желательна предварительная регистрация на сайте фестиваля.

Фестиваль моноспектаклей «МоноFest» по регламенту тоже международный, однако в этом году в нём участвуют только российские спектакли. Планировалось десять конкурсных работ, но участвовать будет восемь — два спектакля не могут быть показаны по причинам, не зависящим от организаторов, поэтому рекомендуется сверить свои планы с актуальным расписанием.

Фестиваль откроется 14 октября в 18.00 в Пермском доме актёра спектаклем Олега Липовецкого «Жирная Люба» (16+). Пермь на фестивале этого года представляет в конкурсе руководитель театра «Туки-Луки» Ярослав Колчанов с «Записками сумасшедшего» (16+) по Гоголю в Доме актёра 15 октября в 12:00. Среди наиболее необычных спектаклей в конкурсе — два одноактных балета (16+) Челябинского театра современного танца — они будут показаны в Частной филармонии «Триумф» 16 октября в 13:00.

Завершится фестиваль 17 октября: на малой сцене Театра-Театра в 18:00 будет показан «Человек на часах» (16+) по мотивам рассказа Николая Лескова, исполнитель — Антон Зольников, Свердловский академический театр драмы. После этого состоится краткая церемония объявления лауреатов и награждения.

В эти же дни в Перми пройдёт «Джаз-лихорадка» (6+). Фестиваль этого года посвящён столетию российского джаза и состоит из трёх больших концертов. 15 и 16 октября концерты пройдут в пространстве «Часовой завод», это будут настоящие музыкальные марафоны: начало в 17:00, окончание планируется в 22:00. Участвуют музыканты из Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Москвы: «Се ля ви», Rhythm and Bekker, квартет Сергея Проня, трио Валерия Степанова (Москва), трио Вячеслава Гайворонского, оркестр Константина Березина, Роман Аверин и 45 Roman Averin Project, SoFix, квинтет Евгения Побожия, оркестр под управлением Евгения Манцирина.

В перерывах между выступлениями гости смогут увидеть выставку ретроспективных фотографий с фестивалей прошлых лет. На концерты действуют входные билеты, рассадка в зале свободная.

Завершится юбилейная «Джаз-лихорадка» грандиозным гала-концертом в ДК им. Солдатова 17 октября в 19:00. Планируются выступления крупнейших звёзд отечественного джаза: Ларисы Долиной, Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, Даниила Крамера, Вадима Эйленкрига, Давида Голощёкина и др.

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