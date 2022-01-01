В программу Международного кинофестиваля «Лампа» в Перми вошли 67 работ Поделиться Твитнуть

В программу Международного фестиваля импакт-кино «Лампа», который пройдёт в Перми, с 13 по 16 октября, вошли 67 работ. Это короткометражные игровые и документальные фильмы, видеоролики, социальная реклама и видеоклипы от режиссеров из 10 стран: Индии, Ирана, Франции, Казахстана, США, Дании и других.

Как напомнили в пресс-службе краевого минкульта, фильмы кинофестиваля, который проводится с 2014 года, освещают такие важные темы, как защита окружающей среды, семейные ценности, добровольчество, благотворительность, инклюзия, сохранение культурно-исторического наследия и пр.

Среди гостей и участников "Лампы" - актеры театра и кино Катерина Шпица, Яна Поплавская, Антон Богданов, Ольга Смирнова, режиссеры Кирилл Косолапов, Максим Колышев и другие. Специальный гость фестиваля - один из ведущих независимых режиссеров Индии, двукратный обладатель награды «Серебряный Каннский Лев», режиссер социального видеоролика «Мальчик в мусорном баке», победитель «Лампы» 2021 года Боддхаян Мукерджи.

Деловая программа фестиваля начнётся со спич-сессии «Сначала слово!». Спикеры поделятся личными историями с самым главным словом в их жизни, которое стало «маяком», воодушевляющим посылом двигаться дальше. Запланирован воркшоп по производству кинопродукта в формате «Кинокухни».

Участниками событий кинофестиваля могут стать все желающие по предварительной регистрации на сайте fest.lampa.film.

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