Елена Синица Отец Тимура Бекмансурова отправится добровольцем на спецоперацию в Украине Свою неявку на суд сына он объяснил тем, что ждёт звонка из военкомата Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

Отец Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в ПГНИУ, отправится на спецоперацию в Украине. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Пермь».

Поясняется, что Марат Бекмансуров должен был дать показания в суде 13 октября, однако не явился на заседание. Как стало известно во время слушаний, ранее Марат Бекмансуров проходил через «горячие точки», и в этот раз отправил заявку, чтобы пойти добровольцем на СВО.





На данный момент он находится дома и ожидает звонка из военкомата, чтобы узнать дату и время отправки.





Напомним, 20 сентября 2021 года студент первого курса ПГНИУ Тимур Бекмансуров пришёл в кампус с целью массового убийства, произвёл из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Ещё 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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