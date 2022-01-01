Максим Артамонов
Новым президентом Пермской торгово-промышленной палаты стал Вячеслав Белов
Его кандидатуру поддержали единогласно
Поделиться
Твитнуть
Бывший уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов избран президентом Пермской торгово-промышленной палаты (ТПП). Такое решение единогласно приняли делегаты съезда региональной ТПП.
Предыдущий руководитель Пермской ТПП Олег Жданов был избран президентом палаты в 2017 году. Он покинет должность 14 октября и продолжит работать в совете ТПП.
Вячеслав Белов с марта 2019 года является вице-президентом Пермской ТПП. До этого он пять лет проработал Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае.
Напомним, о предстоящем уходе с поста Олега Жданова «Новый компаньон» сообщил в апреле.
А в конце июня издание писало, что вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова ушла в отставку. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию, а затем уехала на постоянное место жительство в Израиль.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть