В Пермской торгово-промышленной палате сменится президент

Олег Жданов принял решение не баллотироваться на этот пост осенью 2022 года

На заседании Совета Пермской торгово-промышленной палаты (ТПП) 15 апреля её руководитель Олег Жданов заявил, что по истечении срока полномочий осенью 2022 года не будет бороться за пост президента. При этом он выразил готовность продолжить работу в системе ТПП.

На предстоящих выборах главы палаты Жданов попросил Совет поддержать кандидатуру Вячеслава Белова. Решение было принято единогласно.





Вячеслав Белов с марта 2019 года является вице-президентом Пермской ТПП. До этого пять лет он проработал Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае.





Олег Жданов был избран президентом палаты в 2017 году.





Решение о новом президенте Пермской ТПП будет принято на съезде организации в ноябре 2022 года.