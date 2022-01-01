Максим Артамонов
В сцепоперации на Украине погиб доброволец из Чернушки
Ему было 28 лет
Виктор Паршаков родился 2 марта 1993 года в селе Бедряж. После окончания школы уехал в Екатеринбург, в Уральском колледже технологий и предпринимательства получил специальность «мастер столярного и мебельного производства». Потом ушел в армию, служил водителем-механиком БМП в Лисичанской дивизии Еланского гарнизона Свердловской области.
После армии он вновь поступил в Уральский колледж технологий и предпринимательства, получил дополнительную профессию «Коммерция по отраслям», а через два года трудоустроился помощником бурильщика на предприятии нефтедобычи.
Летом этого года Виктор отправился добровольцем для участия в спецоперации РФ на Украине. При каких обстоятельствах он погиб и где, в администрации не уточнили.
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