Максим Артамонов В сцепоперации на Украине погиб доброволец из Чернушки Ему было 28 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Чернушинского муниципального округа

В Чернушке состоялись похороны военнослужащего Виктора Паршакова, который погиб 3 октября во время спецоперации РФ на Донбассе. Об этом сообщает администрация Чернушинского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Виктор Паршаков родился 2 марта 1993 года в селе Бедряж. После окончания школы уехал в Екатеринбург, в Уральском колледже технологий и предпринимательства получил специальность «мастер столярного и мебельного производства». Потом ушел в армию, служил водителем-механиком БМП в Лисичанской дивизии Еланского гарнизона Свердловской области.



После армии он вновь поступил в Уральский колледж технологий и предпринимательства, получил дополнительную профессию «Коммерция по отраслям», а через два года трудоустроился помощником бурильщика на предприятии нефтедобычи.

Летом этого года Виктор отправился добровольцем для участия в спецоперации РФ на Украине. При каких обстоятельствах он погиб и где, в администрации не уточнили.

Сегодня также стало известно о гибели ещё двух солдат из Пермского края — Денисе Степанове из Ильинского и Даниле Малинчике из Чусового.





Напомним, вчера администрации муниципалитетов сообщили сразу о четырех погибших военнослужащих из Пермского края — Николае Ларионове из Александровска, Валентине Утробине из Кочёвского муниципального округа, Максиме Постаногове из Карагая и Михаиле Бачеве из Юрлы. Всех их похоронили 12 октября.





Власти не разглашают количество погибших военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем убитым в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.





По данным минобороны на 21 сентября, потери российской армии составили 5937 человек, а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными.





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