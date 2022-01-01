На Украине погиб старшина танкового батальона из Чусового Данила Малинчик награждён Орденом мужества посмертно Поделиться Твитнуть

Данила Малинчик

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В ходе военной спецоперации на Украине погиб уроженец п. Кутамыш Чусовского района Пермского края Данила Малинчик, 1983 г.р. Об этом сообщили в администрации Чусовского округа.

«Выражаем глубокое соболезнование супруге, маме, родственникам Данилы. Сегодня все жители Чусовского городского округа вместе с вами переживают вашу потерю и боль», — говорится в сообщении.

Данила служил по контракту на должности командира отделения — старшего мастера отделения технического обслуживания взвода обеспечения танкового батальона. Был главным старшиной войсковой части. Награждён Орденом мужества посмертно.

Похороны военнослужащего состоялись 12 октября.





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