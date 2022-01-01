Максим Артамонов На Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Ильинского Он служил по контракту Поделиться Твитнуть

Как сообщает администрация Ильинского городского округа, во время специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец села Каргино Денис Степанов. Как сообщает администрация Ильинского городского округа, во время специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец села Каргино Денис Степанов.





В 2013 году он закончил школу и поступил в филиал агропромышленного техникума в Ильинском. В 2015 году молодой человек пошёл в армию, а затем остался служить по контракту. В этом году он участвовал в спецоперации, погиб 8 октября.





Администрация выразила соболезнования родным и близким. Где и при каких обстоятельствах он погиб, не уточняется. О дате похорон чиновники пообещали сообщить дополнительно.





Власти не разглашают количество погибших военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем убитым в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.





По данным минобороны на 21 сентября, потери российской армии составили 5937 человек, а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными.













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