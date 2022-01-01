Максим Артамонов

На Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Ильинского

Он служил по контракту

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Фото: Администрация Ильинского городского округа Как сообщает администрация Ильинского городского округа, во время специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец села Каргино Денис Степанов.

В 2013 году он закончил школу и поступил в филиал агропромышленного техникума в Ильинском. В 2015 году молодой человек пошёл в армию, а затем остался служить по контракту. В этом году он участвовал в спецоперации, погиб 8 октября.

Администрация выразила соболезнования родным и близким. Где и при каких обстоятельствах он погиб, не уточняется. О дате похорон чиновники пообещали сообщить дополнительно.

Власти не разглашают количество погибших военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем убитым в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.

По данным минобороны на 21 сентября, потери российской армии составили 5937 человек, а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными. 



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