Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из Перми
Первый рейс запланирован на 24 декабря
Компания «Аэрофлот» объявила о старте продаж авиабилетов на рейсы Пермь—Минеральные Воды. Первый перелёт состоится в субботу, 24 декабря. Затем, с 26 декабря рейсы будут выполняться один раз в неделю по понедельникам.
Обслуживать направление должны самолёты Airbus A320.
В настоящее время на сайте доступны билеты от 9,4 тыс. на человека в одну сторону.
О планах запуска полётной программы из Большого Савино в Минводы Аэрофлот объявил в середине сентября. Тогда сообщалось о периодичности полётов — три раза в неделю.
Напомним, из Перми по данному маршруту сейчас курсирует авиакомпания «Азимут».
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