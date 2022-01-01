Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из Перми Первый рейс запланирован на 24 декабря Поделиться Твитнуть

Компания «Аэрофлот» объявила о старте продаж авиабилетов на рейсы Пермь—Минеральные Воды. Первый перелёт состоится в субботу, 24 декабря. Затем, с 26 декабря рейсы будут выполняться один раз в неделю по понедельникам.

Обслуживать направление должны самолёты Airbus A320.

В настоящее время на сайте доступны билеты от 9,4 тыс. на человека в одну сторону.

О планах запуска полётной программы из Большого Савино в Минводы Аэрофлот объявил в середине сентября. Тогда сообщалось о периодичности полётов — три раза в неделю.

Напомним, из Перми по данному маршруту сейчас курсирует авиакомпания «Азимут».

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