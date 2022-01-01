По Крымскому мосту открыли движение для автобусов и легковых автомобилей Фуры смогут пересечь пролив только на пароме Поделиться Твитнуть

фото очевидца / РИА Новости

По Крымскому мосту запущено движение легковых автомобилей и автобусов, об этом в своём тг-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он отметил, что перед разрешением въехать на мост транспортные средства будут проходить полную процедуру досмотра.

Грузовики на мост допускаться не будут, для пересечения пролива им придётся пользоваться паромной переправой, которая, по словам Аксёнова, заработает в ближайшие часы.

Напомним, на Крымском мосту утром 8 октября был подорван грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а два пролёта моста разрушились.





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