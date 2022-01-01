Максим Артамонов корреспондент Лысьвенский металлургический завод выплатит своим мобилизованным сотрудникам по 100 тыс. рублей Детям работников пообещали также бесплатные путёвки в загородные лагеря Поделиться Твитнуть

Мобилизованные сотрудники Магнитогорского металлургического комбината (ММК), куда входит Лысьвенский металлургический завод, получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей, а семьям мобилизованных работников в течение всего периода мобилизации будет ежемесячно выплачиваться материальная помощь на каждого ребёнка в размере МРОТ. Об этом сообщили в пресс-службе ММК.











Как



В начале августа этого года Минфин США



Напомним, на этой неделе Пермский мукомольный завод



Детям мобилизованных сотрудников предприятие обещает предоставить бесплатные путевки в загородные лагеря во время зимних и летних каникул.По возвращении с военной службы каждому работнику будет предоставлена возможность бесплатного реабилитационно-восстановительного лечения в санаториях ММК и один дополнительный оплачиваемый отпуск, а также разовая выплата в размере средней заработной платы по ПАО «ММК».Как уточняет газета «Коммерсантъ.Прикамье», на предприятиях ММК мобилизованы 184 сотрудника, а на Лысьвенском металлургическом заводе — 15.В начале августа этого года Минфин США включил ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в санкционный список. С предприятием и его дочерними структурами, в том числе в Пермском крае, власти США запретили заключать сделки.Напомним, на этой неделе Пермский мукомольный завод объявил , что предоставил своим мобилизованным работникам единоразовые выплаты — по 20 тыс. руб. Руководство завода также сообщило о бронировании работников за предприятием, в связи с чем они получают отсрочку от мобилизации. Сейчас на предприятии работает около 300 сотрудников, сколько было мобилизовано, завод не сообщает.

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