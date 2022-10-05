Максим Артамонов корреспондент В Перми мукомольный завод выплатил мобилизованным сотрудникам по 20 тыс. рублей Всего на предприятии трудится около 300 сотрудников Поделиться Твитнуть

Пермский мукомольный завод объявил, что выплатил своим мобилизованным работникам по 20 тыс. рублей. Информация об этом появилась в официальной группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«Именно такая сумма требуется, чтобы купить то, что указано в списке от военкомата, — сообщается в группе. — Наш завод бронирует работников за предприятием, в связи с чем они получают отсрочку от мобилизации. Но бронировать можно не всех, в законе о мобилизации есть определенные ограничения».





В пресс-службе мукомольного завода «Новому компаньону» сообщили, что сейчас на предприятии работает около 300 сотрудников, а сколько было мобилизовано — «закрытая информация».





Пермский мукомольный завод — крупнейшее предприятие мукомольно-крупяной отрасли Западного Урала, вырабатывающее в месяц до 15 тысяч тонн продукции. Завод производит муку и другие продукты переработки зерна (отруби, манную крупу, зародышевые хлопья). Пермская мука выпускается под торговой маркой «Птица-Мельница».





Напомним, в Пермском крае объявлена акция по сбору необходимых вещей для жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации. В перечень этих вещей входят спальные мешки, пенные коврики, термобельё, носки, ботинки-берцы, балаклавы, наколенники и налокотники, а также ручные фонари и кнопочные мобильные телефоны.

















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