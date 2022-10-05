Максим Артамонов

Максим Артамонов

корреспондент

В Перми мукомольный завод выплатил мобилизованным сотрудникам по 20 тыс. рублей

Всего на предприятии трудится около 300 сотрудников

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мобилизация армия

фото: 71.ru

Пермский мукомольный завод объявил, что выплатил своим мобилизованным работникам по 20 тыс. рублей. Информация об этом появилась в официальной группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«Именно такая сумма требуется, чтобы купить то, что указано в списке от военкомата, — сообщается в группе. — Наш завод бронирует работников за предприятием, в связи с чем они получают отсрочку от мобилизации. Но бронировать можно не всех, в законе о мобилизации есть определенные ограничения».

В пресс-службе мукомольного завода «Новому компаньону» сообщили, что сейчас на предприятии работает около 300 сотрудников, а сколько было мобилизовано — «закрытая информация».

Пермский мукомольный завод — крупнейшее предприятие мукомольно-крупяной отрасли Западного Урала, вырабатывающее в месяц до 15 тысяч тонн продукции. Завод производит муку и другие продукты переработки зерна (отруби, манную крупу, зародышевые хлопья). Пермская мука выпускается под торговой маркой «Птица-Мельница».

Напомним, в Пермском крае объявлена акция по сбору необходимых вещей для жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации. В перечень этих вещей входят спальные мешки, пенные коврики, термобельё, носки, ботинки-берцы, балаклавы, наколенники и налокотники, а также ручные фонари и кнопочные мобильные телефоны.



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