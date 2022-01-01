В рамках акции «Мы вместе» жители Прикамья участвуют в сборе предметов первой необходимости для мобилизованных Поделиться Твитнуть

По поручению губернатора Дмитрия Махонина при поддержке партии «Единая Россия» в Пермском крае объявлена акция по сбору необходимых вещей для жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации.

«Краевые власти, военный комиссариат делают всё для обеспечения мобилизованных. Однако есть большой запрос от неравнодушных жителей Прикамья, которые хотят внести свой вклад в поддержку земляков, поэтому данная инициатива была поддержана», — отметил глава региона Дмитрий Махонин.

Как рассказал секретарь пермского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев на специальном брифинге 3 октября, совместно с Военным комиссариатом Пермского края сформирован перечень необходимых предметов, они будут доставлены в учебные центры, где проходит боевое слаживание.

Также Вячеслав Григорьев отметил, что уже сегодня жители Прикамья активно проявляют свою гражданскую позицию. «С утра понедельника, 3 октября, в региональный исполком «Единой России» люди приносят свои посылки солдатам практически каждый час. Молодые люди и девушки, пенсионеры, граждане среднего возраста: кто-то принёс зимний спальник, кто-то — пенный коврик или тёплые вещи. 22 коробки привезли из Большесосновского округа — это медикаменты, продукты, вещи, предметы для сна и отдыха».

Перечень необходимых вещей для жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации:

1. Спальные мешки

2. Коврики пенные

3. Функциональное нижнее бельё (термобельё)

4. Носки

5. Ботинки-берцы (размер 42-46)

6. Балаклавы

7. Наколенники

8. Налокотники

9. Фонари ручные

10. Кнопочные мобильные телефоны

11. Военно-медицинские аптечки первой помощи (жгут, марлевый бинт, кровоостанавливающий бинт, лейкопластырь рулонный, лейкопластырь обычный, противоожоговое средство, обеззараживающие средства, медицинские ножницы, обезболивающие средства и т.д.)

Приносить вещи или предметы согласно перечню можно в исполнительный комитет партии «Единая Россия» по адресу: Пермь, ул. Плеханова, 12 (тел. (342) 236-08-55) или в Региональную приёмную партии «Единая Россия» по адресу: Пермь, ул. Екатерининская, 210. Время работы: будни с 10.00 до 17.00. Также посылки можно приносить в офисы всех местных отделений партии «Единая Россия» — всего 49 отделений.

Отметим, в феврале были организованы пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса на базе всех местных отделений «Единой России» и местных приёмных партии в муниципалитетах Пермского края, а также Региональной общественной приёмной. Таким образом, при содействии «Единой России» на Донбасс отправлено свыше 400 тонн товаров первой необходимости.

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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