Под санкции США попал Лысьвенский металлургический завод Предприятие сбывало продукцию в шесть стран Поделиться Твитнуть

Лысьвенский металлургический завод

Константин Долгановский

Минфин США 2 августа расширил санкционный антироссийский список. Согласно информации на сайте ведомства, в него попали ещё 36 организаций и 13 граждан РФ. В частности, запрет на американские инвестиции вводится в отношении ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). С предприятием и его дочерними структурами, в том числе в Пермском крае, также запрещается заключать сделки. Расчёты по ранее заключённым договорам необходимо завершить до 1 сентября 2022 года.

Издание «Коммерсант-Прикамье» обратило внимание на то, что в крае работает одно из дочерних предприятий ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (ЛМЗ). Оно производит электролитически оцинкованный прокат и прокат с полимерными покрытиями на его основе. Основными рынками сбыта продукции ЛМЗ являются Россия, Белоруссия, Польша, Ирландия, Латвия, Казахстан и Таджикистан.

Ранее сообщалось, что ММК с апреля не осуществляет экспорт продукции. ЛМЗ также значительно сократил объём отгрузки товара.

Добавим, в марте под санкции США попало пермское АО «Редуктор-ПМ».

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