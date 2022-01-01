Елена Синица
Трамвайную остановку «Разгуляй» временно перенесут
Изменения вводятся на зимний период
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В Перми трамвайную остановку «Разгуляй» временно перенесут. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 10 октября в направлении Мотовилихинского района трамваи № 4, 7, 8 и 11 будут совершать посадку пассажиров на платформе у разворотного кольца. Эти изменения ввели на зимний период.
Недавно эту остановку переносили к дому по ул. Пермской, 2а из-за ремонта ул. Ленина.
Ранее сообщалось, что в Перми 8 и 14 октября изменится схема движения некоторых автобусов.
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