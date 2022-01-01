Елена Синица Трамвайную остановку «Разгуляй» временно перенесут Изменения вводятся на зимний период Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми трамвайную остановку «Разгуляй» временно перенесут. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 10 октября в направлении Мотовилихинского района трамваи № 4, 7, 8 и 11 будут совершать посадку пассажиров на платформе у разворотного кольца. Эти изменения ввели на зимний период.





Недавно эту остановку переносили к дому по ул. Пермской, 2а из-за ремонта ул. Ленина.





Ранее сообщалось, что в Перми 8 и 14 октября изменится схема движения некоторых автобусов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.