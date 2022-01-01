Елена Синица В Перми 8 и 14 октября изменится схема движения некоторых автобусов Также запустят дополнительные рейсы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 8 и 14 октября изменится схема движения некоторых автобусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Причина — Родительская суббота и празднование Покрова Пресвятой Богородицы, поясняют в администрации города. Так, будут введены дополнительные рейсы на маршруте № 46 «Пермский академический Театр-Театр — Северное кладбище».





Кроме этого, организуют дополнительную остановку на Южной дамбе для автобусов маршрутов № 1, 5, 14, 25, 33, 61 и 75.





Из-за ремонта на Восточном обходе временной остановки у входа на кладбище «Банная гора» не будет. Автобусы будут останавливаться у автозаправочной станции на Восточном обходе.

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