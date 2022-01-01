Елена Синица Военный комиссар Прикамья проведёт личный приём граждан Приём запланирован на 10 октября Поделиться Твитнуть

Александр Коковин / фото: ВЕТТА

Военный комиссар Пермского края Александр Коковин проведёт личный приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации Березников в своих социальных сетях.

Приём состоится 10 октября с 12:00 до 13:00. Он пройдёт в приёмной президента Российской Федерации в Пермском крае (Пермь, ул. Советская, 64).





Для того чтобы записаться на приём, предлагается позвонить по тел.: +7(3424) 26-96-74 и 26-96-79.





Ранее сообщалось, что министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов прибыл в учебный центр подготовки резервистов из Прикамья, которые находятся сейчас в Тюменской области. Чиновник встретился с командованием, обсудил вопросы жизни и быта мобилизованных.

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