Елена Синица В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Карагайского округа Дмитрию Цуканову было 27 лет Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Карагайского муниципального округа. Дмитрию Цуканову было 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации в своих социальных сетях.

«Администрация Карагайского округа выражает соболезнования родным и близким Дмитрия. Светлая память и вечная слава», — говорится в сообщении.





Напомним, ранее сообщалось, что в Прикамье создадут «единое окно» для оказания помощи в период мобилизации.

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