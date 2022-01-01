Елена Синица Turkish Airlines вернёт мобилизованным гражданам деньги за авиабилеты Средства вернут без штрафов и сборов Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Turkish Airlines вернёт мобилизованным гражданам деньги за авиабилеты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо перевозчика своим агентам.

Поясняется, что авиакомпания готова вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты без штрафов и сборов мобилизованным россиянам и их ближайшим родственникам при предоставлении документов, подтверждающих статус военнообязанных.





Это касается всех билетов, имеющих дату вылета с 23 сентября и оформленных до 21 сентября (включительно).





Для оформления возврата нужно предоставить повестку, мобилизационное предписание с документами, подтверждающими, что воинская часть, к которой приписан гражданин, переведена в военное состояние. Также необходимо предоставить документ, подтверждающий, что гражданин обращался за разрешением на выезд с места жительства, и ему было в этом отказано.





Напомним, в настоящее время из Перми в Анталью ежедневно по одному рейсу выполняют самолёты авиакомпании Anadolujet («дочка» Turkish airlines). Полётная программа рассчитана до 31 октября.



Ранее стало известно, что вернуть деньги за неиспользованные билеты мобилизованным из авиакомпаний готовы «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Азимут».





В то же время, глава Ростуризма Зарина Догузова в своём телеграм-канале отметила, что Ростуризм только рекомендует туроператорам и отелям максимально идти навстречу туристам в текущих условиях.





В частности, предложено не взимать плату за замену туриста в туре или за бронирование отеля, а также возвращать денежные средства за такие туры или оплаченное бронирование отелей в приоритетном порядке, без удержания фактически понесённых расходов.

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