Мария Сыропятова Из Перми анонсированы дополнительные авиаперелёты в Анталию С 28 мая турецкие авиалинии будут выполнять по два рейса в день Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Turkish airlines поставила дополнительные рейсы из Перми в Анталию. В нескольких турагентствах подтвердили, что с 28 мая по 30 июня на турецкий курорт будет выполняться два рейса в день, а не один, как заявлялось ранее. На сайте аэропорта Большое Савино эти изменения пока не внесены.

Напомним, прямые авиаперелёты из Перми в Анталию выполняются с 30 апреля. До 25 мая авиакомпания выполняла три авиаперелёта в неделю, затем планировала летать один раз в день. Полётная программа рассчитана до 31 октября (последнюю неделю полётов планируется выполнить три авиаперелёта в неделю).

Отметим, что полёты выполняют самолёты авиакомпании Anadolujet, которая является дочкой Turkish airlines.

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