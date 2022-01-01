Максим Артамонов корреспондент На Украине в ходе военной спецоперации погиб военнослужащий из Соликамска Ему было 35 лет Поделиться Твитнуть

Александр Евтушенко

ВКонтакте

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб сержант артиллерийской боевой бригады Александр Евтушенко. Об этом сообщается на официальной странице администрации Соликамского городского округа во «ВКонтакте».





Александр Евтушенко родился 17 апреля 1987 года в посёлке Затон Соликамского округа. Похороны пройдут 7 октября.





Владимире Щербакове. Напомним, за последние 10 дней стало известно о гибели ещё как минимум двух военнослужащих из Соликамска: Максиме Власове





Власти не разглашают количество погибших военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем убитым в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.





По оценкам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери российской армии составили 5937 человек, а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными. Таким образом, по мнению Шойгу, потери российской армии в 10 раз меньше, чем украинской.

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