В Пермском крае простились с погибшим на Украине уроженцем Соликамска
Владимиру Щербакову было 48 лет
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Соликамска Пермского края ефрейтор запаса Владимир Щербаков. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа. Мужчине было 48 лет.
Владимир Щербаков в 1992 году окончил профессиональное училище № 73. В этом же году он был призван на военную службу. В 2007 году окончил обучение в Соликамском автодорожном техникуме. С 21 июня 2022 года служил по контракту.
Прощание с военнослужащим состоялось 28 сентября в ЦРТДиЮ «Звездный».
В администрации Соликамского ГО выразили глубокие соболезнования родным и близким Владимира: «Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех соликамцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты».
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