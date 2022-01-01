В Пермском крае простились с погибшим на Украине уроженцем Соликамска Владимиру Щербакову было 48 лет Поделиться Твитнуть

Владимир Щербаков

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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Соликамска Пермского края ефрейтор запаса Владимир Щербаков. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа. Мужчине было 48 лет.

Владимир Щербаков в 1992 году окончил профессиональное училище № 73. В этом же году он был призван на военную службу. В 2007 году окончил обучение в Соликамском автодорожном техникуме. С 21 июня 2022 года служил по контракту.

Прощание с военнослужащим состоялось 28 сентября в ЦРТДиЮ «Звездный».

В администрации Соликамского ГО выразили глубокие соболезнования родным и близким Владимира: «Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех соликамцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты».

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