Елена Синица В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Осы Кирилл Бакланов служил по контракту Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб контрактник из Осы Кирилл Бакланов. Информацию об этом опубликовал директор Осинской средней школы № 1 Андрей Селиванов в группе «Некролог г.Оса» ВКонтакте.

Со слов директора школы, после армии Кирилл Бакланов остался служить по контракту. До этого в 2018 году он окончил школу и пошёл учиться в колледж.





«Близким — сил и терпения пережить эту страшную потерю. Мужайтесь... Крепитесь... Мы с вами», — написал Андрей Селиванов.





Ранее сообщалось, что в Пермском крае завершился первый этап призыва в рамках частичной мобилизации.

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