Елена Синица В Прикамье завершился первый этап частичной мобилизации Такое заявление сделал губернатор региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье завершился первый этап частичной мобилизации. Такое заявление сделал губернатор региона Дмитрий Махонин на заседании правительства.

«По данным военкоматов, оповещено и отправлено в учебные центры 100% резервистов, которых планировали мобилизовать в рамках первого этапа», — сказал Махонин.





Ранее в краевом минтербезе заявляли , что на данный момент официальной остановки призыва нет. При этом в министерстве затруднились ответить, продолжают ли пермякам приходить повестки и формируется ли какой-то резерв на случай «второй волны».

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