Елена Синица
В Прикамье завершился первый этап частичной мобилизации
Такое заявление сделал губернатор региона
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В Прикамье завершился первый этап частичной мобилизации. Такое заявление сделал губернатор региона Дмитрий Махонин на заседании правительства.
«По данным военкоматов, оповещено и отправлено в учебные центры 100% резервистов, которых планировали мобилизовать в рамках первого этапа», — сказал Махонин.
Ранее в краевом минтербезе заявляли, что на данный момент официальной остановки призыва нет. При этом в министерстве затруднились ответить, продолжают ли пермякам приходить повестки и формируется ли какой-то резерв на случай «второй волны».
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