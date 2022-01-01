Елена Синица
Краевой минтербез заявил о продолжении частичной мобилизации в регионе
Официальной остановки призыва не было
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В Пермском крае продолжается призыв в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в минтербезе. В ведомстве пояснили, что на данный момент официальной остановки призыва нет.
При этом в министерстве затруднились ответить, продолжают ли пермякам приходить повестки и формируется ли какой-то резерв на случай «второй волны». «Все актуальные сведения публикуются на сайте Министерства обороны РФ», — добавили в минтербезе.
Ранее министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов сообщал, что повестки о мобилизации получили 100% подлежащих призыву жителей Прикамья. Мобилизованных пермяков отправляли на автобусах и поездах в Тюменскую и Свердловскую области для обучения и специальной подготовки.
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