Елена Синица Краевой минтербез заявил о продолжении частичной мобилизации в регионе Официальной остановки призыва не было Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае продолжается призыв в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в минтербезе. В ведомстве пояснили, что на данный момент официальной остановки призыва нет.

При этом в министерстве затруднились ответить, продолжают ли пермякам приходить повестки и формируется ли какой-то резерв на случай «второй волны». «Все актуальные сведения публикуются на сайте Министерства обороны РФ», — добавили в минтербезе.





Ранее министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов сообщал , что повестки о мобилизации получили 100% подлежащих призыву жителей Прикамья. Мобилизованных пермяков отправляли на автобусах и поездах в Тюменскую и Свердловскую области для обучения и специальной подготовки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.