Максим Артамонов корреспондент Операция «мобилизация» Как проходит призыв на военную службу в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральные власти 21 сентября объявили о начале частичной мобилизации в стране, а затем был подписан закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях. По данным Минобороны РФ, из регионов будут призваны 300 тыс. человек.

Кто подпадает под мобилизацию?

На самые часто задаваемые вопросы о проводимой в стране частичной мобилизации ответил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, в соответствии с российским законодательством призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет. В первую очередь призывать будут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей.

Приоритет отдаётся тем, у кого есть подходящие военно-учётные специальности. При этом важный фактор — наличие боевого опыта.

Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Исходя из объёмов имеющегося мобилизационного резерва, каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, и оно зависит от количества граждан на воинском учёте в регионе.

Кто официально освобождается от мобилизации?

Забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;

признанные временно не годными по состоянию здоровья;

занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;

имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет;

те, чьи матери, кроме них, имеют четырёх и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Не подлежат мобилизации граждане, которые постоянно живут вне России и не состоят на воинском учёте. Однако призвать могут тех, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учёте.

С 22 сентября для решения вопросов по частичной мобилизации задействована горячая линия 122. По этому телефону можно сообщить, если кого-то призвали незаконно, например по ошибке или по халатности военкома.

У кого есть отсрочка?

На сайте госуслуг появилась форма для подачи заявления на предоставление отсрочки от мобилизации. Её могут дать специалистам в сфере связи и информтехнологий, сообщила пресс-служба Минцифры РФ. Ведомство также опубликовало на своём сайте перечень специальностей, подходящих под критерии освобождения от призыва по мобилизации. В этом списке 95 позиций.

Что будет с мобилизацией родителей детей с инвалидностью?

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Дедморозим» и ещё 52 некоммерческие организации из 26 регионов России обратились с открытым письмом к федеральным властям и заявили о недопустимости мобилизации родителей детей с инвалидностью.

В открытом письме участники Альянса профессиональных организаций «Ценность каждого» обратили внимание на то, что, «если родителей детей с инвалидностью призовут, дети могут отправиться жить в интернат или больницу и остаться сиротами навсегда».

Общественники просят освободить от мобилизации родителей (опекунов, попечителей) детей-инвалидов, совместно проживающих с ними; родителей инвалидов с детства и инвалидов I группы, совместно проживающих с ними и обеспечивающих уход за ними, а также граждан, совместно проживающих с совершеннолетними инвалидами с детства и инвалидами I группы и обеспечивающих уход за ними, при условии, что последние не имеют родителей, в том числе опекунов, попечителей и иных лиц.

В фонде «Дедморозим» также обратили внимание властей и на другую серьёзную проблему — наличие групп граждан, которые оказались близки к категориям, имеющим отсрочку от мобилизации, однако не входят в них и оказываются в «серой зоне» законодательства. Во-первых, сюда относятся родители и опекуны детей с инвалидностью до 16 лет и старше, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в том числе при наличии других лиц, обязанных их содержать в силу закона. Во-вторых, лица, которые не являются близкими родственниками тяжелобольного лица или лица с инвалидностью I группы, но фактически осуществляющие за ними постоянный уход.

Как проходит мобилизация в Пермском крае?

Первый эшелон мобилизованных пермяков отправился со сборного пункта краевого военного комиссариата 26 сентября. Мобилизованных увезли в учебный центр Минобороны РФ, расположенный в Свердловской области. Туда отправились 16 автобусов с пермяками. Отправки с краевого призывного пункта шли до 1 октября в ежедневном режиме. В один из дней на призывной пункт приехал губернатор Пермского края.

Константин Долгановский

На пункте сбора работали представители министерств территориальной безопасности и соцразвития. Они общались с мобилизованными и отвечали на наиболее волнующие вопросы: о кредитах, ипотеке и социальных льготах; об обеспечении денежным довольствием военнослужащих и их семей, оплате ЖКХ и обмундировании.

На фоне мобилизации Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении кредитных каникул призванным по частичной мобилизации гражданам. А Федеральная служба судебных приставов сообщила, что исполнительные производства в отношении россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, подлежат приостановлению.

Где и как размещают пермских резервистов?

По словам министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, повестки о мобилизации получили 100% подлежащих призыву жителей Прикамья. Мобилизованных пермяков отправляли на автобусах и поездах в Тюменскую и Свердловскую области для обучения и специальной подготовки. Чиновник рассказал об этом на заседании краевого правительства.

Батмазов также отметил, что работа по мобилизации проходит хоть и в напряжённом, но штатном режиме. Однако накануне в социальных сетях в группе «ЧП Березники» был опубликован пост, в котором говорилось, что мобилизованных жителей Березников оставили ночевать на улице, не предоставив еду и необходимое снаряжение. На видео мобилизованные мужчины рассказали об условиях, в которых им придётся провести сутки, — забрать их обещали только утром. Эта информация была отправлена губернатору Прикамья Дмитрию Махонину. Позже в пресс-службе региона сообщили, что эта информация нуждается в дополнительной проверке, так как «представители краевых властей общались с командиром части, который не подтверждает данную информацию».

Власти также пояснили, что «если будет доказано, что данная информация не соответствует действительности, правоохранительные органы вправе привлечь данный паблик за распространение фейков о Вооружённых силах». Какие действия будут предприняты, если информация подтвердится, в пресс-службе не уточнили.

В связи с этой ситуацией губернатор Дмитрий Махонин поручил Виктору Батмазову лично отправиться в учебный центр в Елани и проверить, как размещаются мобилизованные резервисты. О результатах поездки министру поручено доложить главе Прикамья.

Что с медкомиссиями?

Когда было объявлено о начале частичной мобилизации, в СМИ и соцсетях стала распространяться информация о том, что призывники не проходят медкомиссию, хотя у некоторых из них есть проблемы со здоровьем.

Официальный комментарий по поводу медкомиссии для мобилизованных пермяков дало краевое министерство территориальной безопасности. В ведомстве сообщили, что «по законодательству медкомиссия при частичной мобилизации не требуется, потому что это не первичный призыв», а военнослужащие, пребывающие в запасе или уволенные в запас, относятся к категории «годен». Если же у призывника есть справка о подтверждённых заболеваниях или об инвалидности, которые не позволяют нести военную службу, её необходимо предъявить в военкомате по прибытии по повестке. После этого мобилизованного должны отправить на углублённое медицинское освидетельствование.

На первый взгляд, всё понятно, но, как говорится, есть нюансы — особенно на местах. На прошлой неделе региональные и федеральные СМИ написали про 42-летнего жителя Перми Анатолия Петрова, который был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, несмотря на то что у него искусственный клапан сердца и серьёзные физические нагрузки ему противопоказаны. Тем не менее в военном комиссариате, куда он прибыл после получения повестки, медкомиссию не провели. Лишь после того, как телеканал RT обратился к губернатору Дмитрию Махонину, Анатолия Петрова отправили на медицинское освидетельствование. В дальнейшем он сможет оформить документы о снятии с воинского учёта.

Забирают ли студентов?

Не должны, но иногда такое случается. Так, студента очной формы обучения одного из вузов в Чайковском Ивана Горбунова по ошибке призвали в армию в рамках объявленной мобилизации. Его даже успели отвезти в учебный центр в Елани Свердловской области. Но Горбунов позвонил на горячую линию регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт» в Пермском крае и рассказал о ситуации. В ОНФ решили связаться с Чайковским военным комиссариатом. Как выяснилось, нужно было написать заявление об отсрочке, однако никто об этом студенту не сказал. В военкомате признали ошибку и отпустили студента домой.

В региональном отделении «Народного фронта» сейчас идёт работа ещё по пяти обращениям студентов, сообщивших, что их призвали ошибочно, и нескольким десяткам обращений по другим категориям мобилизованных.

В Пермском крае обращения по ошибкам при мобилизации принимаются по тел. 8 (342) 206-58-13.

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