Соликамский магниевый завод не сумел снять арест на имущество Не помогли и доводы о возможном срыве гособоронзаказов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Уральского округа 3 октября рассмотрено заявление ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) об отмене обеспечительных мер в виде ареста активов завода, наложенных решением Арбитражного суда Пермского края 6 июня 2022 года. В удовлетворении кассационной жалобы СМЗ было отказано. Информация содержится в картотеке суда.

Представители ОАО в судебном заседании заявили, что принятые обеспечительные меры ведут к существенному затруднению ведения производственно-хозяйственной деятельности общества, что впоследствии может привести к полной остановке СМЗ. Кроме того, отмечалось, что завод участвует в исполнении государственных оборонных заказов, и из-за наложенных ограничений могут возникнуть затруднения с исполнением госконтрактов.

Отказ в удовлетворении жалобы в суде пояснили тем, что заявитель не доказал, что обстоятельства, свидетельствующие о необходимости сохранения обеспечительных мер, отпали, а сами эти меры не связаны с предметом заявленных требований.

«Снятие обеспечительных мер в рассматриваемом случае может существенным образом повлиять на имущественные права истца», — говорится в определении арбитража Уральского округа.

Напомним, в июне 2022 года Арбитражный суд Пермского края наложил арест на имущество ОАО «Соликамский магниевый завод». Исключение сделано для денежных средств, предназначенных для выплаты зарплаты, уплаты налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей по заключённым ранее договорам для обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.

Решение суда об аресте имущества связано с оспариванием Генпрокуратурой РФ приватизации предприятия. 11 мая 2022 года арбитраж принял решение об истребовании в пользу государства 89,4% акций предприятия: акционирование предприятия в 1992 году признано незаконным.





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