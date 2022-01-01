Пермские онкологи попросили об отсрочке от частичной мобилизации Медики готовы направиться в ЛДНР для налаживания системы оказания помощи онкобольным пациентам Поделиться Твитнуть

Руководство краевого онкодиспансера направило письмо военному комиссару Пермского края с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации ведущим врачам и узким специалистам. Об этом «Новому компаньону» сообщили в лечебном учреждении.

В Пермском онкологическом центре сегодня работают несколько десятков врачей-мужчин, которые могут попасть под частичную мобилизацию, в их числе опытные хирурги, онкологи, химиотерапевты, анестезиологи.

«Лечение больных для нас самое важное, и выстроенная система оказания медицинской помощи нуждается в высококвалифицированных кадрах», — объяснила главный врач Зинаида Акишина.

Она добавила, что медработники диспансера готовы направиться в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области для налаживания системы оказания помощи онкобольным пациентам, как только это станет возможным и будет востребованным.

Напомним, накануне стало известно, что в Пермском крае продолжается призыв в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в минтербезе. В ведомстве пояснили, что на данный момент официальной остановки призыва нет.

Ранее сообщалось, что план по частичной мобилизации в Прикамье выполнен на 100%. Мобилизованных пермяков отправили на автобусах и поездах в Тюменскую и Свердловскую области для обучения и специальной подготовки.









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