Открылась продажа билетов на рейсы из Перми в Минск Цена перелёта в одну сторону составит 7,7 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» началась продажа билетов на рейсы по маршруту Пермь—Минск. Цена перелёта в одну сторону заявлена от 7,7 тыс. руб., минимальная цена билета туда-обратно — 12,6 тыс. руб.

Первый вылет из аэропорта Большое Савино в Минск должен состояться 26 октября.

Накануне краевой минтранс подтвердил начало выполнения рейсов из Перми в столицу Беларуси, отметив что часть рейсов будет субсидироваться.





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