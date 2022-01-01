Первый перелёт по маршруту Пермь—Минск состоится 26 октября Часть рейсов будет субсидироваться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первый авиарейс по маршруту Пермь—Минск должен состояться 26 октября, об этом сообщили в краевом минтрансе.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет совершать перелёты два раза в неделю: по средам и воскресеньям, самолётами вместимостью не менее 110 пассажиров.

Расписание опубликовано на сайте аэропорта Большое Савино, приобрести билеты можно на сайте авиакомпании.

В министерстве напомнили, что часть рейсов будет являться субсидируемой.

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