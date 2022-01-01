Елена Синица
Жителю Прикамья отсрочили приговор из-за призыва по частичной мобилизации
Исполнение приговора отсрочили на полгода
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Жителю Прикамья отсрочили приговор из-за призыва по частичной мобилизации. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Чернушинского райсуда.
По решению суда объявленная президентом частичная мобилизация, призыв осуждённого на военную службу, наличие у него востребованной военно-учётной специальности являются исключительными обстоятельствами.
В связи с этим осуждённому предоставили отсрочку исполнения приговора на полгода.
Ранее сообщалось, что краевой минтербез заявил о продолжении частичной мобилизации в регионе.
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