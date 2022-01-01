Елена Синица Жителю Прикамья отсрочили приговор из-за призыва по частичной мобилизации Исполнение приговора отсрочили на полгода Поделиться Твитнуть

Жителю Прикамья отсрочили приговор из-за призыва по частичной мобилизации. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Чернушинского райсуда.

По решению суда объявленная президентом частичная мобилизация, призыв осуждённого на военную службу, наличие у него востребованной военно-учётной специальности являются исключительными обстоятельствами.





В связи с этим осуждённому предоставили отсрочку исполнения приговора на полгода.





Ранее сообщалось, что краевой минтербез заявил о продолжении частичной мобилизации в регионе.

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