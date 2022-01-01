Елена Синица
Из-за неисправности летевший из Антальи в Пермь самолёт приземлился в Стамбуле
Перевозчик ищет резервный борт
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Из-за неисправности летевший из Антальи в Пермь самолёт приземлился в Стамбуле. Рейс TK3964 совершала авиакомпания Turkish Airlines, говорится в расписании аэропорта.
Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе аэропорта, перевозчик ищет резервный борт, на котором пассажиры и будут доставлены в Пермь.
Также почти на 12 часов задерживается вылет рейса ТК3965 из Перми в Анталью.
Ранее сообщалось, что первый авиарейс по маршруту Пермь—Минск должен состояться 26 октября.
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