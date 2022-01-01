Совет Федерации ратифицировал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ Решение принято единогласно Поделиться Твитнуть

Во вторник, 4 октября, Совет Федерации единогласно (152 голоса «за») одобрил законы о ратификации международных договоров с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о вхождении этих территорий в состав РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября подписали договоры о вхождении этих территорий в России в качестве новых регионов.

Конституционный суд 2 октября счёл документы соответствующими Основному закону государства.

Госдума на заседании 3 октября единогласно поддержала ратификацию.

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