Елена Синица Ратифицированы договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ Решение было принято единогласно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Госдумы единогласно поддержали законопроекты о ратификации договоров о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме этого, сообщается, что гражданам, проживающим на этих территориях, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности. В частности, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи, выданные на Украине.





До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Что касается валюты, то до 31 декабря при расчётах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны.

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